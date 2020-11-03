شكرا لقرائتكم خبر عن المشيشي: تونس تعيش أزمة اقتصادية وسنقلص عجز الموازنة لـ12% من الناتج المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الثلاثاء إنه سيقلص على الأرجح عجز الموازنة الذي تخطط له الحكومة إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 14 بالمئة سبق الإعلان عنها.

وأضاف أنه يعتزم أن يطلب من البنك المركزي تمويل عجز متوقع عند ثلاثة مليارات دينار (1.1 مليار دولار) عن طريق شراء سندات خزانة.

وأكد رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، في بيان صحفي، بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس حالياً صعب جداً، قائلاً أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة.

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وأوضح أن تونس لم تتمكن من إرساء منوال اقتصادي يعطي الأمل للتونسيين في غد أفضل، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة البطالة وإقبال الشباب على الهجرة، وفق تعبيره، وفق ما نقل التلفزيون التونسي.

وقال المشيشي:"أزمة كورونا عمقت الأزمة الاقتصادية ويجب يجب علينا إيقاف النزيف الاقتصادي قبل الدخول في الأفكار الاقتصادية الكبرى، الدولة لم تعد قادرة على خلاص ديونها لذلك تم طرح قانون المالية التكميلي الذي تم سحبه لمراجعة بعض الأرقام وإعادة طرحه على البرلمان.

وكشف عن أن أنه إلتقى بخبراء اقتصاديين لتبادل الأفكار والاستماع إلى اطروحاتهم التي يمكن التعويل عليها في التعاطي مع الوضع الاقتصادي.