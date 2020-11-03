شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت صادمة وتضليل.. «سناب شات» يكشف الأرقام الحقيقية لمشتركي «المشاهير» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف تطبيق “سناب شات” عن أعداد المتابعين الحقيقية للكثير من المشاهير، في تحديثه الأخير الذي أطلقه فجر اليوم الثلاثاء.
وأظهر تطبيق سناب شات، مفاجآت صادمة لدى العديد من المتابعين الذين كانوا يعتقدون بوجود أرقام فلكية للمشتركين لدى بعض المشاهير، إلا أن ظهور الأرقام فجأة في ملفات التعريف جعل كثيرا من الأنظار تتغير نحوهم، في الوقت الذي كان الكثير منهم يوهم متابعيه بأن عدد المشتركين لديه يصل إلى أرقام فلكية وعالية.
والغريب أنه اتضح أن بعض المشاهير كان يكتب على “بروفايله”، أرقاما مضللة لجذب المزيد من الإعلانات، وسارع الكثير من المشاهير إلى إغلاق الخاصية التي تسمح بظهور عدد المشتركين فور علمه بالأمر.
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