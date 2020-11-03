شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأوقات التي لا تصح فيها صلاة النافلة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي الأوقات التي لا تصح فيها صلاة الناقلة، وذلك كما ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى. وتشمل هذه الأوقات من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول ، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ويجوز أداء الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي في أصح قولي العلماء ، كصلاة الكسوف ، وركعتي الطواف ، وتحية المسجد.

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