بمئات المليارات... سوريا تحقق وفورات كبيرة بعد رفع أسعار الخبز والمازوت الصناعي

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن وزير المال تأكيده أن
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
وأشار إلى أنه "يمكن دراسة رفع جزء من الدعم وهي على الدقيق التمويني والمشتقات النفطية وعكس الإرادات منها على المواطنين بزيادة الرواتب ولكن لا يمكن رفع الدعم عن القطاع الزراعي والكهرباء وكذلك المياه".
ولفت الوزير السوري: "هناك إجراءات سوف تظهر قريباً تصب في تحسين معيشة المواطنين".
وقال وزير المال: "المفروض أنه في عام 2021 لم يعد لدينا تأخر في قطع الحسابات... وقطع الحسابات الخاص بعام 2015 أصبح جاهزاً وقريباً سيكون في مجلس الشعب كما يتم تجهيز قطع حسابات حتى عام 2018".
وأضاف ياغي: "أعلى ضريبة يدفعها الموظف حالياً هي ألف ليرة والوزارة تسعى إلى تحسين الجهاز الضريبي بمكافحة التهرب الضريبي أكثر ما يمكن بملاحقة كبار ومتوسطي المتهربين وتخفيف الضريبة ما أمكن على محدودي الدخل".
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