تحديث "سناب شات" يحرج النجوم... ومحامي سعودي: يجوز للمعلنين ملاحقتهم قضائيا

وبحسب "إي تي" بالعربي، فقد كانت أكثر ميزات سناب شات لدى كثيرين هو حجب عدد المشتركين والمشاهدات عن الغير.

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وأثبت التحديث الجديد تصدّر كل من نايف حمدان بنحو 30 مليون متابع، تليه الدكتورة خلود بأكثر من 9.9 مليون متابع، وفي المرتبة الثالثة الموديل روز بأكثر من 8.1، ومن المشاهير أكثر متابعة كذلك نجد كلا من: حليمة بولند (3.8 مليون)، بلقيس (4.8 مليون).

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وأكد بعضهم أن التحديث الجديد قد يغير الكثير من المعطيات، خاصة فيما يخص أسعار الإعلانات التي يتقاضاها المشاهير، حيث لم يكن عدد المتابعين متطابقاً تماماً مع الأرقام التي أعلن عنها بعضهم في وقت سابق.

من جانبه أكد المحامي السعودي عبد الرحمن اللاحم في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر أن ما فعله مشاهير السناب من خداع للمتابعين وللشركات بهدف جذب أعلى تعاقدات للإعلانات؛ يدخل في باب الغش والتدليس، ويحق للشركات التي أعلنت لديهم بناء على الأرقام الوهمية أن تطالبهم باستعادة المبالغ التي تحصلوا عليها من ذلك.

وأشار اللاحم إلى أن ما حدث من انكشاف الأرقام الحقيقية للمشتركين عند بعض المشاهير قد يرقى إلى درجه "النصب والاحتيال" ويعرض أصحاب الأرقام الوهمية الكاذبة للملاحقة قضائيا.