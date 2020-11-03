الأردن: الإرهاب عدو مشترك لا علاقة له بحضارة أو دين

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وجاءت تصريحات الصفدي في مداخلة في المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2020، موضحا أن هزيمة الإرهاب وعقائديته تستدعي أيضاً تغيير بيئات اليأس والظلم والجهل والاحتلال وغياب الفرص التي يعتاش عليها، معربا عن تعازي بلاده بضحايا العملية الإرهابية في فيينا، أمس، والتمنيات للجرحى بالشفاء، وإدانة الأردن لهذه الجريمة الإرهابية والإرهاب بكل أشكاله.
وقال الصفدي:
إن الأردن يبقى ملتزمًا بالعمل مع المجتمع الدولي على محاربة الإرهاب وثقافة الكراهية بكل أشكالهما، والمملكة كانت سباقة في مبادرات تعزيز حوار أتباع الأديان وثقافة الوئام واحترام الآخر.
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