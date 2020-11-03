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السعودية تعلن القبض على شخصين أطلقا الرصاص داخل أحد الأحياء... فيديو

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وقالت الشرطة في تصريح لها إنها تابعت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بإطلاق الرصاص في أحد أحياء منطقة الرياض، بحسب وكالة الأنباء "واس".

​وقال الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله استعراض أشخاص بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من أسلحة بحوزتهم خلال سيرهم بمركباتهم بالطرق العامة، وداخل أحد أحياء شرق مدينة الرياض، مخالفين للأنظمة، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية مطلقي النار". 

وأشار الكريديس إلى أن "المتهمين هما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة".

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