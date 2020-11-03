وزير التعليم المصري يتحدث عن بدائل الدراسة والامتحانات حال زيادة إصابات "كورونا"

وقال شوقي في تصريحات نقلها موقع "مصراوي" إن مصر تجهز حاليا بدائل التعلم للمساعدة في مواجهة الظرف الراهن الخاص بتفشي فيروس كورونا، إن الوزارة أطلقت باقة قنوات تليفزيونية "مدرستنا" كبدائل لمصادر التعليم.

© AFP 2020 / KHALED DESOUKI

وتابع الوزير المصري "تم إطلاق أول قناة في الباقة منذ أول يوم دراسة، تغطي من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، كما سيتم إطلاق قناة أخرى ضمن نفس الباقة في الخامس عشر من نوفمبر الجاري، تختص من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي، كما سيتم إطلاق قناة ثالثة تختص بالتعليم الفني".

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وقال وزير التربية والتعليم إنه "في أسوأ الظروف العام الدراسي سيكتمل باستخدام تلك البدائل، حيث إن كل القنوات متاحة في المنازل دون الاحتياج إلى إنترنت. أما من يمتكلون إنترنت فيستطيعون الاعتماد على بدائل أخرى، مثل تصفح محتوى قنوات مدرستنا عبر يوتيوب أو متابعة تطبيق تشغيل القنوات عبر الهاتف المحمول".

وتابع شوقي بقوله "كما أن الطالب الذي لديه إنترنت يستطيع تصفح المكتبة الرقمية، والتي أضفنا إليها محتوي رقميًّا باللغات، وسنقوم بإضافة الكتب التفاعلية عبر تلك المكتبة، كما أنه يستطيع الطالب توجيه أسئلة إلى المدرسين المختصين عبر منصة البث المباشر التي أطلقتها الوزارة، ومن خلالها يتم توجيه الأسئلة والإجابة عنها وَفق جدول منصة البث المعلن على موقع الوزارة."

وأوضح شوقي أن الشائعات المرتبطة بتفشي كورونا مبالغ فيها للغاية، مضيفا "أطمأن الجميع أن الدراسة ستكتمل إما بالنظام الحالي وإما بنظام معدل، وعلى كل الطلاب المذاكرة جيدًا، لأنه ستكون هناك امتحانات بجد، وأن امتحانات النقل ستتم بالطريقة التقليدية؛ فقد نلجأ إلى الأبحاث أو إجراء امتحانات عملي أو شفهي، حسب الاحتياج والمرحلة العمرية".