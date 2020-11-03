شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عسكرية بين الإمارات وموريتانيا في أبوظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، مع قائد الأركان العامة للجيش الموريتاني الفريق الركن محمد بمب مكت، الذي يزور الإمارات حاليا، آفاق التعاون في المجالات العسكرية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد رئيس الأركان الإماراتي -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الثلاثاء حرص بلاده الدائم على تطوير العلاقات وتبادل الخبرات مع موريتانيا خاصة في المجالات العسكرية.