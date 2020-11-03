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العراق يستنكر حادث النمسا ويؤكد الموقف الرافض للإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة العراق واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِّ الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراق  يعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للحادث الإرهابيِّ الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، والذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين".

 

وأكد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، مشيرا إلى "دعم  العراق لجميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف والعنف".

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