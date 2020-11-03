شكرا لقرائتكم خبر عن معتمرو الخارج يبدأون المناسك غداً بعد انتهاء الحجر الإلزامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المعتمرون الذين قدموا من خارج المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء في أداء مناسك العمرة بعد انتهاء فترة الحجر الإلزامي المحددة بثلاثة أيام في فنادق مكة المكرمة، بعد وصولهم إلى المملكة عصر الأحد الماضي حسب الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة تزامنا مع بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية التي تشمل معتمري الخارج من الدول المسموح لها. وفق"عكاظ".

ومن المتوقع أن يبدأ المعتمرون في أداء مناسكهم عبر مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من 20 معتمرا وسيتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد حيث سيشهد الحرم المكي توافد 20 ألف معتمر، و60 ألف مصل في اليوم الواحد.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت أن الفئة العمرية المسموح لها بأداء المناسك من خارج المملكة من 18 سنة إلى 50 سنة مع تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا يتم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة مع الحجز المسبق في تطبيق (اعتمرنا) للحرمين الشريفين لأداء العمرة والصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

يذكر أن المرحلة الأولى من العودة التدريجية التي بدات في منتصف شهر صفر من العام الحالي تم السماح فيها لـ6 آلاف معتمر في اليوم من المواطنين والمقيمين بالمملكة وبنسبة بلغت 30% من الطاقة الاستيعابية تلاها المرحلة الثانية التي تم خلالها السماح لـ40 ألف مُصلٍّ و15 ألف معتمر في اليوم، بما يمثل 75% من الطاقة الاستيعابية.