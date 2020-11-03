شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 8 سنوات على وزيرين سابقين بحكومة الجزائرية و12 عاما على رجل أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، حكما بسجن واجب النفاذ على رجل الأعمال علي حداد، و8 سنوات سجنا ضد الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بتهم ذات صلة بالفساد. ووفق الإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، قرر قاضي الجلسة تبرئة أفراد من عائلة علي حداد من التهم الموجهة اليهم. وكانت محكمة سيدي أمحمد حكمت في يوليو المنصرم بـ 18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي علي حداد و8 مليون دج غرامة مع مصادرة جميع أملاكه. Advertisements أما الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال فقد صدرت في حقهما حكما بالحبس 13 سنة و1 مليون دج غرامة مالية. ويتابع في نفس القضية أيضا وزراء النقل والأشغال العمومية والصناعة السابقين عمار غول، عمارة بن يونس ،عبد السلام بوشوارب وعبد الغني زعلان وعبد القادر قاضي وبوجمعة طلعي وكذا واليا البيض وعنابة السابقين وهما على التوالي عبد الله بن منصور ومحمد سلماني.

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