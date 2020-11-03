شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة البحرين توفر الفحص السريع لفيروس كورونا فى الصيدليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة بمملكة البحرين، عن طرح أجهزة اختبار الفحص السريع لفيروس كورونا (كوفيد-19) فى مختلف صيدليات المملكة، وذلك للراغبين في إجراء الفحص ذاتيا، والحصول على نتائج الفحص خلال 15 دقيقة فقط، مشيرةً إلى أن سقف السعر المحدد لبيع الجهاز الواحد لا يتعدى 4 دينارات فقط.

بحسب صحيفة أخبار الخليج، تعكست هذه المبادرات حرص مملكة البحرين على إدخال التقنيات الحديثة في مجال التشخيص والعلاج للحد من انتشار فيروس كورونا، والسعي لتطويرها بما يتماشى مع المستجدات العالمية فى هذا المجال، إلى جانب تسهيل طرق الفحوصات، وجعلها في متناول الجميع.

وأعلنت وزارة الصحة عن قائمة الصيدليات التي ستتوافر بها أجهزة الفحص السريع، وذلك عبر الموقع الالكتروني الجديد التابع للوزارة والخاص باستعراض أهم المستجدات الصحية الطارئة في مملكة البحرين healthalert.gov.bh، حيث سيتم تحديث قائمة الصيدليات المتوفر بها الأجهزة بشكل دوري لإطلاع الجمهور عليها.

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وأشارت الوزارة إلى أن توزيع الأجهزة على الصيدليات وتحديد الأسعار تم من خلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

ونوهت وزارة الصحة بأن فحص الـ PCR يعد هو الأداة التشخيصية الوحيدة المعتمدة في البحرين.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت في وقت سابق بأن الفحص السريع يتم إجراؤه كمسحة أنفية، ويقوم الجهاز بإعطاء النتائج خلال 15 دقيقة بدقة تفوق الـ 93%. إضافة إلى ذلك يتميز الكشف السريع بسهولة الاستخدام، وبشكل عملي واقتصادي من حيث الوقت.