شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تخصص 35 مليون درهم مساعدات للمتأثرين من إعصار "جوني" بالفلبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن تخصيص 35 مليون درهم لتقديم مساعدات إنسانية إماراتية عاجلة للمتأثرين من إعصار "جوني" في الفلبين.

وأضاف أل نهيان - في بيان أوردته وكالة أنباء اللإمارات اليوم الثلاثاء أن المساعدات تتضمن كميات كبيرة من مواد الإيواء في المرحلة الأولى من برنامج المساعدات الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ، وتوفير المساعدات بالسرعة التي تتطلبها ظروف المتأثرين من الإعصار.

وقال الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور محمد عتيق الفلاحي إن برنامج المساعدات الإماراتية للفلبين يتم إعداده، بناء على التقارير الميدانية والنداءات الإنسانية الواردة من الفلبين، ويراعي الاحتياجات العاجلة في المرحلة الراهنة ، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن عدة مراحل بناء على تطورات الأوضاع الإنسانية الميدانية.

Advertisements

وأوضح أنه " سيتم التركيز في المرحلة الأولى على مستلزمات الإيواء، ومن ثم تتبعها مراحل أخرى تتضمن الاحتياجات الأخرى بمختلف أنواعها، الصحية والغذائية والإنسانية بصفة عامة".

وأكد الفلاحي أن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، يحرص دائما على أن تكون هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على أهبة الاستعداد للتدخل السريع في مثل هذه الازمات والكوارث الطارئة ، مشيرا إلى أن الهيئة على تواصل دائم مع الاوضاع الإنسانية في الفلبين، و تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة هناك، لتقديم أفضل الخدمات للمتأثرين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، وستكون بالقرب منها إلى أن تنجلي محنتهم.

وكانت الفلبين قد تعرضت أمس إلى الإعصار "جوني" الذي أدى إلى مصرع عدد من الأشخاص، وأدت الرياح القوية والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار إلى تدمير العديد من المنازل، ما دفع السلطات هناك إلى إجلاء حوالي مليون شخص من منازلهم، وإيوائهم في مراكز مؤقتة.