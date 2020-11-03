شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 473 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي لـ348510 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل (473) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة (348510) إصابة. وأفادت الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - بتسجيل (481) حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (335153) حالة، مشيرة إلى تسجيل 19 حالة وفاة ليرتفع الإجمالي لـ (5456) حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 473 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي لـ348510 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.