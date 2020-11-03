شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يدعم الصادق المهدي بعد إصابته بكورونا ويعتبره من أعمدة الوطنية السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، عن أمانيه بتعافي الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي من الإصابة بفيروس كورونا وعودته للبلاد لاستكمال عملية بناء الوطن، مؤكدا أن الصادق المهدي من أعمدة الحركة الوطنية السودانية ومن كبار حكمائها.



رئيس وزراء السودان على تويتر

وغرد عبد الله حمدوك، في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "غادر البلاد بالأمس رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب الأمة القومي السيد الإمام الصادق المهدي لدولة الإمارات مستشفياً بعد إصابته بفيروس كورونا. السيد الصادق من أعمدة الحركة الوطنية السودانية وحكمائها. دعواتنا له وللمصابين بعاجل وأتم الشفاء والعودة للبلاد لنستكمل عملية بناء وطننا.

وكان قد أعلن حزب الأمة القومي عن الشروع في ترتيبات لنقل زعيمه الصادق المهدي إلى الإمارات لمواصلة رحلة التعافي من فيروس كورونا في وقت أعلنت ابنته مريم إصابتها بالمرض.

وحسب موقع سودان تربيون، قال حزب الأمة في بيان أصدرته الأمانة العامة أمس الاثنين، إنه على الرغم من استقرار حالة المهدي الذي كان نقل الى مستشفى خاص واستجابته للعلاج "لكن رأت مؤسستا الحزب الدعوية والسياسية نقله بطائرة خاصة الى دولة الامارات-بترحيب منها-لإجراء مزيدٍ من الفحوصات وللاطمئنان عليه".

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وأوضح البيان أن إجراءات تجري لنقل المهدي إلى أبو ظبي "على الرغم من تفضيله شخصياً الاستمرار في المداواة داخل السودان، بمستشفى علياء".

وفي غضون ذلك أعلنت مريم المهدي إصابتها بفيروس كورونا بعد إعادة فحصها أمس الاثنين، لتنضم الى عشرين من أفراد أسرتها أصيبوا بالفيروس خلال الأيام المنصرمة.

وقالت في تصريح مكتوب تلقته "سودان تربيون" أظهر الفحص نتيجة إيجابية بكوفيد 19 لأكون رقم 21 ممن أصيبوا من الأسرة المباشرة للإمام الصادق المهدي".

وأكدت انها لا تعاني من أي أعراض مزعجة.