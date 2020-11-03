شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم ارتكبتها حركة حماس ضد الفلسطينيين تحت شعار المقاومة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من رفع حركة حماس، شعار المقاومة الإسلامية، فإن هذا الشعار ما هو إلا غطاء استخدمته الحركة لقمع الفلسطينيين من المدنيين، وهو ما رصدته العديد من المنظمات الدولية، ففى عام 2015، اتهمت منظمة العفو الدولية الحركة بممارسة "حملة وحشية" ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وبحسب المنظمة أنها وثقت عددا من الجرائم الأولى تنفيذ 20 حالة "إعدام بدون قرار قضائي"، وبحسب المنظمة، في تقرير سابق لها صدر عام 2015، إن الحملة شملت "اعتقال وتعذيب وقتل" المدنيين الفلسطينيين.

أما ثانى الجرائم التى رصدتها المنظمة لحركة حماس، تسوية الحركة حساباتها مع معارضيها، إذ قال التقرير إن الأشخاص الذين عُذبوا "أعضاء في حركة فتح"، التى تعتبرها حماس خصما سياسيا لها، وأشار التقرير، إلى أنه من المفجع أنه في وقت كانت تقتل فيه إسرائيل المدنيين بأعداد كبيرة، كانت حماس تنتهز الفرصة لتسوية حساباتها مع المعارضين.

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وفي تقريرها، وصفت المنظمة عدد الحالات التي عُذب وقتل فيها فلسطينيون على يد عناصر حماس ، بتهمة مساعدة إسرائيل بأنها طرق "تقشعر له الأبدان، إذ منحت إدارة حماس قواتها الأمنية يدا مطلقة لممارسة انتهاكات مروعة ضد الفلسطينيين، وأن بعض هذه الانتهاكات يرقى لجرائم الحرب بهدف نشر الخوف فى قطاع غزة .