شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» توضح ضوابط ورسوم استيراد البضائع والمنتجات للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوضحت الهيئة العامة للجمارك ضوابط استيراد البضائع والمنتجات ذات الطابع الشخصي. Advertisements ‏‎وقال الحساب الرسمي لخدمة عملاء الجمارك أن الاستيراد للأفراد يجب أن يكون بكمية ذات طابع شخصي وليست للغرض التجاري، وللكميات التجارية يلزم توفر سجل تجاري لنفس النشاط . وأشار إلى أنه لمعرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة يُرجى تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال الرابط التالي منهنـا. من جهة أخرى أوضحت الجمارك أن الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال (شامل رسوم الشحن) تفرض عليها رسوماً جمركية ، بحسب نوع الشحنة ، كما يتم فرض 15% ضريبة القيمة المضافة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الجمارك» توضح ضوابط ورسوم استيراد البضائع والمنتجات للأفراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.