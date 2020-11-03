بمساعدة مالية ومشروع... وزارة التضامن المصرية تتعاطف مع سيدة "بر أمان"

وقالت الوزارة على صفحتها بموقع "فيسبوك" إنها وجهت برفع كفاءة منزل السيدة روحية محروس، التي تعول ثلاثة أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت أن الوزيرة نيفين وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية ببحث حالة سيدة من مركز الشهداء بالمدينة، أفنت حياتها من أجل خدمة 3 من أبنائها من ذوي الإعاقة أكبرهم 40 عامًا وأصغرهم 27 عامًا.

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وتابع البيان أن مديرية التضامن بالمنوفية صرفت مساعدة مالية للسيدة وأبنائها، بالإضافة إلى بحث تنفيذ مشروع للأسرة لمساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة.

وكانت جريدة "المصري اليوم" المصرية قد نشرت قصة السيدة روحية التي تبلغ من العمر 70 عاما، وتقيم بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ولديها ثلاثة أبناء من ذوي الإعاقة تعمل على رعايتهم بمفردها.

ولقيت قصة الأبناء الثلاثة وأمهم تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأيام الماضية.