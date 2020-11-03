شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 592 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 592 لاجئا (منهم 178 امرأة و302 طفل) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين. وأفاد المركز الروسي - في بيان اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة. Advertisements وأضاف المركز في بيانه أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.1 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 24 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

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