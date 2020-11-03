شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 وفاة و 387 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و387 حالة شفاء، و13 وفاة.
وذكر بيان للمركز أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الثلاثاء، أن المركز تسلم 3227 عينة موزعة على المختبرات التابعة له، وأظهرت النتائج سلبية 2446 عينة، وإصابة 781 حالة، بينها 531 جديدة و250 مخالطة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإصابات في ليبيا ارتفع إلى 63 ألفا و688 حالة، منها 25 ألفا و 800 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 36 ألفا و995 شخصا، وتوفيت 893 حالة.
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