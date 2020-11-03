شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تسجل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وام، تسجيل 1008 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلي 136 ألفا و149 إصابة. وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية وام، أنه تم تسجيل وفاة 6 مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات 503 حالات، كما سجلت شفاء 1466 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 133 الفا و490 حالة.

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