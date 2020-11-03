شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري كويتي: بكتيريا العناية المركزة سبب ارتفاع وفيات "كورونا" بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر استشاري الأمراض الوبائية بمستشفى العدان الكويتي الدكتور غانم الحجيلان، من تزايد أعداد الوفيات بالعناية المركزة مؤخرا، فيما برأ فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منها، عازيا السبب في ذلك إلى انتشار البكتيريا المضادة للفيروسات بغرف العناية المركزة في المستشفيات العامة.

وقال الحجيلان - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء – :"إن معظم الوفيات الناتجة عن مضاعفات الإصابة بـ(كوفيد 19)، غالبا ما تكون تعافت من الفيروس، إلا أنها أصيبت بالبكتيريا أثناء تواجدها في العناية المركزة لفترات طويلة، وهو ما يؤدي إلى عدم الاستجابة للعلاج وللمضادات الحيوية ومن حدوث الوفاة".

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وأشار إلى أن ارتفاع عدد المسحات المخبرية للكشف عن الفيروس في الكويت مؤخرا، وما يقابله من تسجيل عدد معقول من الإصابات، يؤكد أن حجم الاصابات لايزال ضمن المعدات الطبيعية مقارنة بعدد المسحات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن ارتفاع عدد الوفيات، لا يتناسب مع حجم الاصابات، وهو ما يشير إلى وجود خلل في غرف العناية المركزة.

وأكد الحجيلان أن الكويت لم تدخل بعد في الموجة الثانية من الفيروس؛ حيث توقع حلولها مع بداية ديسمبر المقبل، لتعود الإصابات الألفية مرة أخرى، داعيا إلى التعرف على طبيعة الفيروس الموجود في الكويت حتى تتم مواجهته، خاصة بعد أن أعلنت عدد من الدول الأوروبية تحور الفيروس وظهور أجيال جديدة منه، وهو ما يتطلب تكثيف الأبحاث والدراسات حول ذلك الأمر.