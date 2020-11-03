شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكى سعودى بترقية 37 قاضيا بديوان المظالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية 37 قاضيا بمختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم. وفق عكاظ.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإدارى الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن الأمر الملكى تضمّن ترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وترقية 20 قاضيا من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية 16 قاضيا من درجة (قاضي/ج) إلى درجة (قاضي/ب).

وأكد أن الأمر الملكى وما سبقه من أوامر فى هذا الشأن تأتى لتؤكد حرص القيادة الحكيمة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه وظيفيا بالكوادر القضائية؛ لتقديم المزيد من البذل ومن ثم الوصول إلى تطلعات القيادة.

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وعلى صعيد متصل كان الملك سلمان، قد أصدر أوامر ملكية أكتوبر الماضى، تقضى بتعيين، الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وقرر الملك سلمان من خلال الأمر الملكى الصادر، تعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشارًا بالديوان الملكى بمرتبة وزير.

وتعيين مشعل بن فهم بن محمد السلمى نائبًا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، بالإصافة إلى تعين الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدى مساعدًا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.