الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابي في النمسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي بالعاصمة النمساوية فيينا، مُعرباً عن الأسف إزاء سقوط ضحايا أبرياء ومقدماً العزاء لأسرهم ولدولة وشعب النمسا. وشدد المصدر على أن مثل هذه الحوادث تُذكرنا جميعاً بأن العالم يخوض معركة مشتركة في مواجهة الإرهاب المقيت الذي ينتهك قيم الحياة والإنسانية ويسعى لإثارة الرعب في المجتمعات، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي لهذه العمليات الإرهابية هو تأجيج حالة مستمرة من الكراهية والعداء المتبادلين بين أتباع الأديان والحضارات المختلفة، وأنه لا ينبغي تمكين الإرهابيين من تحقيق أغراضهم. Advertisements وقال إن مجابهة الإرهاب تقتضي تنسيقاً مستمراً للجهود الدولية، وعملاً متواصلاً لمواجهة جذور التطرف والعنف.

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