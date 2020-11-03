شكرا لقرائتكم خبر عن الوطن البحرنية تكشف عن انتظار العالم "ساكن" البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الوطن البحرينية، أن الأمريكيين يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس الأمريكي، واختيار سيد البيت الأبيض الجديد، لـ 4 سنوات مقبلة، تنتهي بنهاية 2024، على وقع صراع محتدم، بين الرئيس الجمهوري الحالي، دونالد ترامب، ومنافسه وغريمه الديمقراطي، جو بايدن، في حين يتنافس على منصب نائب الرئيس، الجمهوري، مايك بنس، والديمقراطية، ماكالا هاريس.

وتبدو ملفات الاقتصاد، وفيروس كورونا (كوفيد19)، والتفرقة العرقية، الأكثر تحدياً وحسماً لنتائج الاقتراع التاريخي، والتي قد تتأخر بسبب الإقبال الكبير وغير المسبوق، والذي لم يتكرر منذ نحو 100 عام، في حين، يحق لنحو 230 مليون أمريكي التصويت في الاستحقاق الرئاسي المرتقب.

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الوطن البحرينية

وبجانب اختيار الرئيس الجديد لأمريكا، ونائب الرئيس، يصوت الناخبون أيضاً في انتخابات الكونجرس، بمجلسيه، الشيوخ والنواب، بالاضافة إلى التصويت لحكام الولايات والقضاة والعديد من عمليات الاقتراع المحلية على مستوى الولايات، لاختيار المسؤولين المحليين في المقاطعات، فضلاً عن الإجابة على أسئلة تتعلق باستفتاءات محلية في ورقة الاقتراع.

ووفقا للصحيفة تشهد عملية انتخاب الرئيس الأمريكي، جانباً كبيراً من التعقيد، حيث لا يعتبر الفائز من يحصل على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، إذ أنّ الرئيس الأمريكي لا ينتخب من الناخبين مباشرة، وإنما عبر آلية معقدة على الصعيد الوطني، وهي المجمع الانتخابي، إذ يصوت الأمريكيون في الواقع لـ 538 ناخباً يقومون هم بانتخاب الرئيس. ولذلك لابد للمرشح من الحصول على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، وهي النصف زائد واحد من المجمع الانتخابي، ولذلك يبقى الرقم 270، هو الرقم الصعب والحاسم في الاستحقاق الرئاسي.