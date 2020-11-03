شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 206 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات وتفاصيل فيروس كورونا والوضع الوبائى في البلاد، حيث كشفت عن تسجيل 226 حالات جديدة بالفيروس المستجد، مقابل تعافى 206 بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 130.202 حالة، واستقرت أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 232 حالة منذ تفشى الجائحة في البلاد.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.