ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين المصابين بكورونا في سجن إسرائيلي

ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجن جلبوع الإسرائيلي ارتفع ليصل إلى 73 إصابة، والعدد مرشح للزيادة خلال الساعات والأيام القادمة".

وأضافت في بيانها "إدارة السجن أغلقت المعتقل بالكامل وألغت جميع الزيارات وأعلنت أنها ستقوم بنقل جميع المصابين إلى سجن سليمون".

وقال "نادي الأسير" الذي يتابع أحوال المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "غالبية الأسرى المصابين عانوا من أعراض منذ يوم الأحد الماضي، وتعاملت معهم الإدارة على أنها إنفلونزا وماطلت في أخذ عينات من الأسرى ومتابعة أوضاعهم الصحية، رغم أن بعض الأسرى عانوا من أعراض واضحة كارتفاع شديد في درجات الحرارة". وأضاف النادي في بيانه "إن ما يجري في سجن جلبوع تطور بالغ الخطورة يهدد مصير الأسرى لاسيما المرضى منهم".

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان اليوم "تم سحب عينات من بقية السجناء المتواجدين في القسم (بسجن جلبوع الذي يضم أربعة أقسام) على مدار يوم أمس وأكدت النتائج التي وصلت خلال الليل إصابة 54 سجينًا آخر، إضافةً إلى خمسة سجناء لم تُحدد نتيجة فحوصاتهم نهائياً بعد وسيخضعون لإعادة فحص و13 سجينًا جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية".

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وأضاف البيان "حالة جميع السجناء المصابين جيدة ومعظمهم لم تظهر عليه أي أعراض ... تم إعلان السجن منطقة حمراء وتم منع الدخول إليه والخروج منه حتى الانتهاء من سحب العينات من جميع السجناء وأفراد الطاقم وتعقيم كافة مناطق السجن".

كانت مصلحة السجون الإسرائيلية أصدرت بيانا أمس قالت فيه إن 11 معتقلا فلسطينيا في سجن جلبوع الذي يضم 360 سجينا أصيبوا بفيروس كورونا.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها 4400 فلسطيني منهم نساء وأطفال ومسنين ومرضى.