وبحسب بيان لرئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي أنه "وجه بتنفيذ قرار غرامة الـ4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة بداية من اليوم الثلاثاء فى وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها"، بحسب موقع "مصراوي".
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وأكد مدبولي أن "أي منشأة أو محال ستخالف القرار ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية التى حددتها الحكومة سيتم غلقها على الفور".
وأشار البيان إلى أن مدبولي، تابع الجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية؛ لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا التي تم ضخها بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الماضي.
ولفت البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء تلقى تقريراً من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن الأدوية التي تم توفيرها خلال شهر أكتوبر الماضي، بالمتابعة والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... قرار جديد بشأن المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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