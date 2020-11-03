الإمارات تحتفل بيوم العلم

ومن منطلق تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة لعلمها، واعتزازها به ستحتفل الدولة، اليوم الثلاثاء، بـ"يوم العلم" تلبية لدعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للمؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس للمشاركة برفع علم الدولة على السارية وفي وقت واحد.

يذكر أن علم الدولة رفع، اليوم، في تمام الساعة 11 صباحا في كافة مؤسسات الدولة، تأتي هذه المناسبة تزامنا مع الاحتفال بذكرى تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الحكم في البلاد في 3 نوفمبر 2004.

وتجدر الإشارة إلى أنّ علم الإمارات رفع لأول مرة في الثاني من ديسمبر عام 1971، وكان أول من رفعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في "دار الاتحاد" في إمارة دبي، وقد اختير علم الإمارات علما رسميا للبلاد عام 1971، وقام بتصميمه عبدالله محمد المعينة، خلال مسابقة أقامها الديوان الأميري في أبوظبي قبل شهرين من إعلان الاستقلال.