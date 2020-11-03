وأكد البنك في بيانه ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 39.2 مليار دولار، وذلك للشهر الخامس على التوالي.
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وقال البنك: إن صافي الاحتياطات الدولية وصل إلى 39.220 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2020 مقابل 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي وذلك بزيادة حوالي 795 مليون دولار.
يذكر أنه ومع اندلاع جائحة كورونا في مارس/ آذار الماضي وحتى نهاية مايو/ أيار من نفس العام، هوى الاحتياطي النقدي لمصر بمعدلات وصلت لـ 10 مليارات دولار بعد أن اقترب من حاجز الـ 46 مليار دولار، نظرا لسداد مصر التزاماتها الدولية وتدبير احتياجات السوق المحلية والمواد الخام.
وكانت مصر قد شهدت منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية لمقاومة تفشي وباء (كوفيد-19)، كان أبرز آثارها توقف قطاع السياحة شبه الكامل، فضلا عن آثار اقتصادية أخرى نتجت عن وقف حركة الطيران وتباطؤ حركة التجارة العالمية.
ونجحت مصر خلال الفترة من يونيو ويوليو الماضيين في إتمام قرضي التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة اقتربت من 8 مليارات دولار علي اتفاقيتين أولاهما بقيمة 2.7 مليار دولار في يونيو الماضي و5.3 مليار دولار في الشهر التالي له، لدعم الاحتياطي والحفاظ على مكتبسات الإصلاح الاقتصادي إبان اندلاع تداعيات فيروس كورونا.
كما أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في وقت سابق، أن مصر تعد من الدول القليلة على مستوى العالم التي ينمو اقتصادها بالإيجاب وليس بالسلب في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".
كانت هذه تفاصيل خبر في مصر وللمرة الخامسة... احتياطي النقد الأجنبي يواصل الارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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