كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن توفر وظائف شاغرة في الرياض بمسميات محلل قانوني، ومحلل شبكات.
واشترطت على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات، محاسبة، إدارة مالية، أنظمة، قانون، شريعة، إدارة أعمال، موارد بشرية، إحصاء، أو ما يعادلها.
كما اشترطت على المتقدم أن لديه خبرة في مجال ذات صلة بالوظيفة، مضيفة أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في هيئة تنظيم الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.