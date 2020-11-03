مصر تعلن عن برنامج رائد للتعامل مع الكنوز الأثرية

وأشارت وزارة السياحة والآثار، بحسب ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية، إلى أنها ستعقد دورات تدريبية لإعداد كوادر مصرية متخصصة لصيانة وترميم المومياوات بنسبة 100% بأيادي مصرية.

وانطلقت فعليا اليوم، أولى الدورات التدريبية لإدارة ترميم مومياوات المخازن المتحفية بوزارة السياحة والآثار، بالمخزن المتحفي بالواحات البحرية.

© Sputnik . سارة نور الدين

وأشارت الوزراة إلى أن تلك الدورة، في إطار استراتيجية الإدارة المركزية للصيانة والترميم، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالفتاح.

Advertisements

وقالت الدكتورة رانيا أحمد علي، مديرة إدارة ترميم مومياوات المخازن، إن تلك الدورات تستهدف إعداد كوادر مصرية متخصصة في صيانة وترميم المومياوات في محافظات الجمهورية.

وأشارت علي إلى أن فعاليات أولى تلك الدورات استهدفت تدريب مرممي الآثار بالواحات البحرية على الإسعافات الأولية والإجراءات الاحترازية لصيانة المومياوات والبقايا الآدمية والحفاظ عليها.

وأكدت المسؤولة المصرية أنه خلال فعاليات الدورة التدريبية قامت بإجراء أعمال ترميم وصيانة للمومياوات والبقايا الآدمية بالمخزن المتحفي بالواحات البحرية.

ولفتت مديرة إدارة ترميم مومياوات المخازن، إلى أنه سيتم عقد تلك الدورات تباعا في جميع المحافظات.