القبض على إرهابيين اثنين شمالي العراق

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "بعزيمة الأبطال وقوة الإصرار وسرعة الصقور انقض رجال المديرية العامة للاستخبارات والأمن على أوكار الإرهابين في قضاء داقوق بمحافظة كركوك من خلال مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية اعلاه وبالتنسيق مع قوة أمنية تابعة الى اللواء الخامسة والاربعين الفرقة الحادية عشرة وفصيل اقتحام من مكتب قائد شرطة كركوك الذين تمكنوا من إلقاء القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات "داعش" الإرهابية".

وأضاف البيان "كانا يقومان بنقل ونصب العبوات الناسفة بالإضافة إلى نقل الأسلحة والاعتدة والمواد الغذائية من قضاء داقوق إلى العناصر الإرهابية الأخرى وهما من أهداف المديرية العامة للاستخبارات والأمن الصادرة بحقهم مذكرتا قبض وفق أحكام المادة 4/ إرهاب".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارة مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.