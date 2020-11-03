116 ألفا و528 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا فى سلطنة عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 116 ألفا و528 إصابة، والوفيات 1264 بنسبة 07ر1%. وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء عمان، اليوم الثلاثاء - أن عدد المتعافين بلغ 106 آلاف و540 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر91%، كما بلغ عدد الحلات بداخل المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 ليصل الإجمالي إلى 382، وفي العناية المركزة 164 حالة.

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