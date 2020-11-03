شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الماجستير والبكالوريوس.. رابط وشروط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الجمارك السعودية عن توفر وظائف إدارية، تقنية، هندسية لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير مع توفر الخبرة. وأوضحت “الجمارك” الوظائف الشاغرة تتضمن المسميات :( مهندس اول هيكلية شبكات – البنية التحتية – مهندس اول هيكلية اتصالات – البنية التحتية – مستشار – المكتب التنفيذي- مدير مشروع أول – البنية التحتية – مدير إدارة المنظمات الدولية – مدير إدارة التعاون العربي والخليجي – أمين سر- أخصائي أول إدارة الاحتياج التقني). Advertisements وأشارت إلى أن التخصصات المطلوبة هي:(علوم حاسب – هندسة حاسب – إدارة أعمال – قانون – تعاون دولي شؤون دولية). ولفتت إلى أن الشروط فهي :( سعودي الجنسية- المؤهل حسب شرط الوظيفة- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى). للتقديم من خلال الرابط التالي( https://bit.ly/3gKyVfG )

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