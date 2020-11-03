شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع هطول أمطار مصحوبة بحبات البَرَد على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من بعض المناطق في المملكة أمطارًا متفاوتة خلال الـ36 ساعة المقبلة.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق (تبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير والمدينة المنورة).

كما توقع أن تمتد هذه الأجواء على جنوب مكة المكرمة، بالإضافة لنشاط رياح على أجزاء من الساحل الغربي.