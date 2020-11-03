شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور جدة» يضبط شخصاً تباهى بقيادة مركبته بسرعة عالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضبطت إدارة المرور في محافظة جدة قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا.

وأكد “مرور جدة” في تغريدة على موقع “تويتر” أن قائد المركبة عرضً حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.