مصادر: وضع حواجز ومطبات صناعية على الطرق المؤدية للحرم المكي لتهدئة سرعة المركبات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة بدأت بوضع حواجز مؤقتة على جميع مداخل الساحات المؤدية إلى الحرم المكي لمنع دخول المركبات. Advertisements ووفقاً لـ”الوطن”، أضافت المصادر أنه تم وضع كذلك مطبات صناعية على الطرق المؤدية للحرم المكي من أجل تهدئة سرعة المركبات. وأشارت إلى أن هذه الحواجز والمطبات الصناعية لا تعوق حركة المشاة والقادمين لأداء الصلوات ومناسك العمرة في المسجد الحرام. يُشار إلى أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة باشرت مساء الجمعة الماضية حـادثة ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام إثر انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية، مبينةً أنها ألقت القبض على المتسبب وتبيّن أنه كان في حالة غير طبيعية.

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