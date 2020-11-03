"المستقبل دائما أفضل"... محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا

وبصدد الحدث كتب ابن راشد على "تويتر"، "أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع.. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس.. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات".

في وقت سابق، أعلنت مؤسسة الجليلة الإماراتية، عن دعم أبحاث "كوفيد 19" في الإمارات عبر خمس مِنَح مالية قيمتها الإجمالية 2.5 مليون درهم (683 ألف دولار)، سلَّمت إلى خمسة باحثين في المجال الطبي.

وتتضمن المشاريع البحثية الفائزة بالمنح أبحاث تهدف إلى تحديد صفات الحمض الريبوزي النووي الميكروي خلال المراحل المختلفة لـ "كوفيد 19"، كمؤشرات حيوية، لتحسين تشخيص ومسار تطور المرض وتطوير العلاجات الجديدة القائمة على تحليل الحمض النووي الريبوزي لـ "كوفيد 19".