وقال الشيخ تميم، في كلمة ألقاها خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى القطري، إن "انتخابات مجلس الشورى ستجرى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل 2021".
وفي موضوع آخر، قال أمير قطر إن بلاده تمكنت من تعزيز مكانتها الدولية على الرغم من استمرار الحصار المفروض عليها، مؤكداً في الوقت ذاته موقف الدوحة من عدالة القضية الفلسطينية.
وأضاف: "نؤكد على موقفنا الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة، بما في ذلك إقامة الدولة على حدود 1967".
وشدد الشيخ تميم على ضرورة "عدم التهاون لتجنب موجة ثانية من وباء كورونا"، كاشفاً أن الدوحة لن تتردد في اتخاذ تدابير حازمة في حال تفشي الوباء. وأشاد بالنظام الصحي في قطر، قائلاً: إنه "أثبت جدارته في التعامل مع جائحة كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يعلن عن "حدث تاريخي" تشهده بلاده في أكتوبر المقبل ويتحدث عن "الحصار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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