بيان سعودي رسمي بعد إطلاق نار في شوارع الرياض... فيديو

وقالت النيابة العامة السعودية في بيان نقلته صحيفة "الجزيرة" السعودية، إن مركز الرصد النيابي السعودي تابع مقاطع الفيديو، التي أثارت حالة من الذعر والفزع، بشأن إطلاق نار في شوارع الرياض.

​وأوضحت أن النائب العام السعودي أصدر قرارا بضرورة إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص كانوا يستقلون سيارات، ظهروا وهم يطلقون النار من أسلحة نارية في شوارع الرياض وفي الطرق العامة.

وتابع البيان "عرض أولئك الأشخاص أنفسهم ومرتادي الطريق والممتلكات الخاصة والعامة للخطر".

وقال مصدر في النيابة العامة السعودية "قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر".

​وأردف بقوله "النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة".

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو لمجموعة من الأشخاص يركبون سيارات في أحد الأحياء شرقي الرياض، وكانوا يطلقون النار من أسلحة نارية، وأصابوا عدد كبير من المارة والسكان بالذعر.

​وأفاد موقع "طرق الرياض" بأن قوات الأمن وشرطة الرياض ألقت القبض على شخصين ظهرا في مقاطع الفيديو، وهما يطلقان النار.