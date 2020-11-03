الكشف عن طبيعة الانفجار الذي وقع شرقي بغداد

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر (لم يسمه) قوله "عبوة صوتية انفجرت قرب محل لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من جسر الغدير ضمن مقتربات منطقة زيونة". وأضاف المصدر أن الانفجار "أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية". يذكر أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال يومين، حيث انفجرت عبوة ناسفة قرب أحد المتاجر لبيع الخمور أيضا في منطقة الكرادة وسط بغداد مساء السبت الماضي، ما أسفر عن إصابة شخص إلى جانب وقوع أضرار مادية بمبان قريبة من الانفجار.

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