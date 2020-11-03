خاص "الخليج 365": إيران تأمر الحوثيين بتكثيف هجماتهم الصاروخية ضد السعودية

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علمت ""الخليج 365"" أن حسن إيرلو، سفير إيران فوق العادة لدى ميليشيا الحوثي في اليمن، حمل تعليمات ملالي طهران إلى هذه الميليشيات لتكثيف هجماتها على السعودية.

"الخليج 365" من الرياض: أفادت مصادر خاصة لـ""الخليج 365"" بأن حسن إيرلو، القيادي في الحرس الثوري الذي نصبته إيران سفيراً فوق العادة لدى ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن السبت الماضي، يحمل تعليمات موجهة من النظام الإيراني والحرس الثوري إلى المتمردين الحوثيين تقضي بتكثيف هجماتهم على السعودية بالمسيرات المفخخة والصواريخ البالستية.

ذكرت هذه المصادر أن أوامر طهران تتزامن مع وصول عدد من دفعات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية الإيرانية المهربة إلى الحوثيين بشكل متتابع خلال الأشهر الماضية.

وفي وقت سابق، قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة إن مسيرات الحوثي مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وشُحنت إلى اليمن، وهي متطابقة تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات للطائرات المسيرة الإيرانية الصنع.

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الخميس عن صد عدد من الهجمات الحوثية، متوعداً منفذيها ومدبريها.

وقال التحالف إن قواته دمرت 6 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية.

كما أعلن لاحقاً عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية على مدن جازان ونجران وخميس مشيط في السعودية.