الامارات تقرر فتح قنصلية عامة لها في العيون كبرى مدن الصحراء

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"الخليج 365" من الرباط: قررت الامارات العربية المتحدة فتح قنصلية عامة لها في العيون كبرى مدن الصحراء المغربية، وذلك في اتصال هاتفي اجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم مع الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قال بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي إن هذا الاتصال يندرج في سياق التنسيق والتشاور الدائمين بين قيادتي البلدين، وما يجمعها من عمق أواصر الأخوة الصادقة والمحبة المتبادلة؛ وكذا في إطار علاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال التي تجمع المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وعبر الملك محمد السادس عن شكره الجزيل وتقديره الكبير لولي عهد الإمارات العربية المتحدة على هذا القرار التاريخي المهم الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية على هذا الجزء من ترابه، خصوصًا أن الإمارات شاركت في المسيرة الخضراء التي نظمها الملك الراحل الحسن الثاني في عام 1975.

وأعرب الملك محمد السادس عن اعتزازه العميق بقرار الإمارات، كأول دولة عربية تفتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة؛ وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية؛ وهو قرار ، يقول الملك محمد السادس، ليس بغريب عن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة، في نصرة القضايا العادلة والمشروعة.