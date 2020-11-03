شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق غدا أول قمة دولية للمواصفات القياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق المملكة العربية السعودية، غدًا، القمة الدولية للمواصفات القياسية بالرياض، كأول قمة دولية تختص بمناقشة القضايا ذات الصلة بالمواصفات القياسية ودورها فى مواجهة الأزمات ودعم التحول الرقمى، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، وذلك برعاية وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي. وفق سبق.

يشارك فى هذه القمة متحدثون دوليون وممثلو منظمات دولية من بينها منظمة التقييس الدولية (الآيزو)، واللجنة الدولية الكهروتقنية، والاتحاد الدولى للاتصالات، إلى جانب رؤساء أجهزة التقييس الوطنية فى مختلف دول العالم.

وتلقى القمة الدولية للمواصفات الضوء على دور المواصفات القياسية وأجهزة التقييس الوطنية فى مواجهة الأزمات، ودورها فى تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية على تجاوز تلك الأزمات والتقليل من آثارها السلبية، كما ستتطرق القمة لمناقشة دور المواصفات القياسية فى تعزيز التحول الرقمي.

وتنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، هذه القمة بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمنظمة الدولية للتقييس ISO، واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC، والاتحاد الدولى للاتصالات ITU.

يأتى تنظيم هذه القمة النوعيّة كأول قمة دولية متخصصة فى المواصفات على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين هذا العام، تأكيدًا على الدور الريادى الذى تلعبه المملكة العربية السعودية فى تعزيز سبل ووسائل التعاون والتكامل بين دول العالم فى مختلف المجالات، وبالأخص المجالات الفنية التى تعزز القدرات الاقتصادية وتدفع بمعدلات التبادل التجارى والاستثمارى لآفاق أوسع.