شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية بالنمسا مناشد مواطنيها فى فيينا: ابقوا فى منازلكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت سفارة المملكة العربية السعودية المواطنين السعوديين فيينا الابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "تهيب سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا بالمواطنين الموجودين في فيينا، توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان والابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات النمساوية".

كانت قد أعلنت السلطات النمساوية، أن مستشفيات فيينا، استقبلت مساء الإثنين 15 مصاباً، بينهم 7 في حالة خطيرة، من جرّاء الهجوم الذى وقع قرب كنيس يهودي بالعاصمة النمساوية.

وقد وصف وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر المهاجم الذي قتلته الشرطة في هجوم بوسط فيينا يوم الاثنين بأنه "إرهابى داعشى".

وقال نيهامر في مؤتمر صحفى "شهدنا هجوما مساء أمس من إرهابي واحد على الأقل"، ووصف المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم داعش.