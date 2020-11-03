شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى يتلقى جرعة لقاح فيروس كورونا.. "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صورة له وهو يتلقى جرعة لقاح كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وقال حاكم دبى، فى تدوينه على صورته التى نشرها أثناء تلقيه لقاح الفيروس التاجى، "نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع.. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات".



الشيح محمد بن راشد

يشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات، كانت قد أعلنت فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، حيث أجرت 71,466 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 1,234 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالى الأعداد المؤكدة 135.141 إصابة جديدة، مقابل تعافى 1516 حالة، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 132.024 حالة، ووفاة حالة واحدة ليصل إجمالى حالات الوفاة 497 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.