شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تندد بالهجوم الإرهابي في وسط فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة بالهجوم الإرهابي، الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين. وأكدت الأمانة العامة - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - مجدداً موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها ومهما كانت الأسباب والدوافع، وقدمت العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية النمسا، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

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