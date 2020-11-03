شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة إماراتية تحمل 11 طنا من الإمدادات الطبية لتونس لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الإمارات اليوم الثلاثاء طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس إلى تونس، وسيستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا .

وقال سفير الإمارات لدى تونس راشد محمد جمعة المنصوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، إن ذلك يأتي في إطار حرص الإمارات على تقديم الدعم لأشقائها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتم إرسال طائرة مساعدات طبية اليوم إلى تونس لدعم القطاع الصحي والمساهمة في تعزيز القدرات الطبية للطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها في مواجهة كورونا.

وأضاف أن الإمارات وتونس تجمعهما رؤية تنموية مشتركة منذ عدة عقود، تتجسد في علاقات ثنائية قوية، من خلال تبادل الخبرات والتنسيق في العديد من المجالات التي تهم البلدين.